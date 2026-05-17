Dursun Özbek yeni projelerini açıkladı

Galatasaray S.K. Başkanı Dursun Özbek, 2026-2028 dönemi için hazırladıkları yönetim planını ve “Geleceğin Galatasaray’ı” vizyonunu açıkladı.

Galatasaray Adası’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Özbek, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde aday yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarını tanıttı.

Görevde bulunduğu 2022-2026 dönemini değerlendiren Özbek, Aslantepe Vadisi, Florya, Kemerburgaz, Riva, Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy projeleriyle kulübün tesisleşme ve gayrimenkul anlamında önemli adımlar attığını söyledi.

Sportif başarıların da sürdüğünü vurgulayan Özbek, “Futbol takımımız üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Şimdi daha büyük hedefler için plan yapma zamanı.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın artık yalnızca Türkiye’de yarışan bir kulüp olmadığını belirten Özbek, sarı-kırmızılı kulübün küresel bir spor markasına dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Özbek, yeni dönemde hedeflerinin 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, yıllık 600 milyon euro gelir seviyesine çıkmak ve Galatasaray’ı dünyanın finansal anlamda en güçlü 15 kulübünden biri haline getirmek olduğunu açıkladı.

7 BAŞLIK ALTINDA TOPLADI

Yeni dönemde 7 başlık altında dönüşüm programı hazırladıklarını belirten Özbek, stadyum gelirleri ve deneyim ekonomisi, sponsorluk gelirleri, dijital projeler, uluslararası büyüme, sportif yapılanma, yapay zeka ve teknoloji yatırımları ile sürdürülebilirlik alanlarında önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Aslantepe’nin yalnızca maç oynanan bir stat değil, yılın 365 günü yaşayan bir yaşam merkezi haline geleceğini dile getiren Özbek, taraftar deneyimini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

NBA AVRUPA VURGUSU

Dijital dönüşüme de özel önem verdiklerini aktaran Özbek, “GS Plus projeleri ve dijital platform yatırımlarıyla taraftarlarımızı Galatasaray ekonomisinin doğrudan parçası haline getireceğiz” dedi.

Özbek ayrıca, NBA Avrupa projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek yakın zamanda iyi haberler verebileceklerini ifade etti.

"YENİ BİR HİKÂYE YAZMAK İÇİN..."

Tecrübeli başkan, “Arkadaşlarımla beraber Galatasaray’da yepyeni bir hikâye yazmak için aday oldum.” diyerek üyelerden destek istedi.

Konuşmasının sonunda kulübün yaşayan efsanelerinden Fatih Terim’in “En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur.” sözünü hatırlatan Özbek, hedeflerinin Avrupa’da yeniden kupa kaldırmak olduğunu söyledi.