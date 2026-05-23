Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 12 sandık hazırlandı.

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, "Bu seçim Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılar yaşayacak" diye konuştu.

Genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda 2079 kişi oy kullandı.

Dursun Özbek, 1780 geçerli oyla birlikte yeniden Galatasaray Başkanı seçildi.