Dursun Özbek’ten bahis soruşturması mesajı: “Gençlerin geleceğini karartmayalım”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ülke futbolunda temizlik ve adalet çağrısı yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park’ta düzenlenen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, hem ülkeyi yasa boğan uçak kazası hem de futbol gündemine damga vuran bahis soruşturması hakkında önemli mesajlar verdi.

Özbek, konuşmasına Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajıyla başladı:

“Bu elim kazada hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Kasım ayı bizim için hep hüzünle başlıyor. 10 Kasım’da olduğu gibi Atatürk’ü sevgi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Galatasaray, O’nun çizdiği yolda yürümeye devam edecek.”

“TÜRK FUTBOLU TERTEMİZ OLMALI”

Gündemdeki bahis skandalı hakkında da konuşan Özbek, kulübün süreci yakından takip ettiğini belirtti: “Türk futbolunun tertemiz olması için yapılan tüm faaliyetleri destekliyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken, sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır. Seneler önce bahis oynamış bir futbolcu ile geçen hafta bahis oynamış biri aynı kefeye konmamalıdır.”

Genç futbolcuların hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Galatasaray Başkanı, “Gencecik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine karşıyım” dedi ve şu ifadeleri kullandı: “Ceza elbette disiplinin gereğidir. Ancak kişilik haklarını zedelemeden, derecelendirme yaparak hareket etmek lazım. Üç takımımız Avrupa’da mücadele ediyor, ön yargılı yaklaşımlar Türk futbolunun marka değerine zarar verir.”

ASLANTEPE VADİSİ VE KEMERBURGAZ PROJELERİ

Özbek, konuşmasının devamında kulübün altyapı ve tesis yatırımlarına da değindi. RAMS Park’ın yanında yapılacak spor kompleksi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan onay çıktığını açıkladı: “Basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporları için hizmet verecek tesisimizin ruhsatını çok yakında alıyoruz. Kısa sürede inşaata başlayacağız.”

Ayrıca Florya’daki tesislerin Kemerburgaz’a taşındığını hatırlatan Özbek, “Futbolun geleceği için mükemmel bir tesis yaptık, altyapıyı da buraya taşıyacağız.” dedi. Özbek, sözlerini “Her zaman daha iyisi için çalışacağız. Galatasaray’ın hayal ettikleri bitmedi, sadece bir kısmını gerçekleştirdik.” diyerek noktaladı.