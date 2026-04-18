Dursun Özbek’ten Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası açıklama

Galatasaray Kulübü’nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin başlıklar ele alındı.

Kulübün son dönemde elde ettiği başarılara da değinen Özbek, “İki kupalı bir divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmede bulunan Özbek, takımın hedeflerine olan inancını vurguladı.

Ankara’da oynanacak maç öncesi camiaya seslenen Özbek, “Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara’da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında” dedi.

Toplantıda kulübün sportif ve idari gündemine dair konuların görüşülmesine devam edildi.