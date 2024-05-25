Dursun Özbek’ten ‘kenetlenin’ çağrısı

Spor Servisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Cumartesi günü yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı camiaya son haftaya girilen Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için kenetlenme çağrısı yaptı. Özbek, yeniden aday olduğu seçim süreci, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk mücadelesi ve kulübün devam eden projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı için tüm seçim etkinliklerini iptal ettiklerini aktaran Dursun Özbek, "Geçen 2 sezonda Galatasaray'a başarılı bir şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın artık literatüre yerleşmiş önemli bir mottosu var. Bu, 'Mayıslar bizimdir.' mottosudur. 2000'deki UEFA Kupası finaliyle ortaya çıkmış bir söz. O günden bugüne gelen bir motto. Galatasaray deyince herkesin aklına 'Mayıslar bizimdir.' geliyor. Galatasaray'ı yönetecek kişiler de bu mottoya bağlı olarak başarı çizgisini hep yukarı çekmek zorundadır. Galatasaray, başarı odaklı bir kulüp. Başarıya giderken de kenetlenmesini, tek yumruk olmasını bilen bir camia. O yüzden de Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Biz de pazar günü bir maç oynayacağız. Burada da mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız. Herkesin buna odaklanması lazım. Çok güzel bir tarihi sıralama var. 2023'te 23. şampiyonluğumuzu almıştık. 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğu ve beşinci yıldızı almayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da yeniden aday oldum." diye konuştu.