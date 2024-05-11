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Durumundan şüphelenilen şahsın aranması olduğu tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 12:10
  • Giriş: 11.05.2024 12:10
  • Güncelleme: 11.05.2024 12:10
Kaynak: İHA
Durumundan şüphelenilen şahsın aranması olduğu tespit edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 şahısın durdurulması sonucu arandığı tespit edilerek hakkında işlem yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 1 şüphelinin arandığı tespit edildi.

Ayrıca ekiplerce şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 gram bonzai maddesi, 14 sentetik hap, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 

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