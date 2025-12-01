Duruşma öncesi Luigi Mangione için mahkeme önünde destek eylemi

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'yi destekleyen bir grup, cinayet suçlamasıyla yapılacak duruşma öncesi ABD'nin New York kentindeki Manhattan Ceza Mahkemesi önünde gösteri düzenledi.

Duruşma öncesi yapılan eylemde “Luigi Mangione için ölüme hayır”, “Luigi’ye özgürlük” ve “Hastalar ölür, kâr artar. Senin sağlığın, benim yatırım aracım” yazılı dövizler taşındı. Mahkeme önüne ise Mangione’nin fotoğrafının basılı olduğu “Suçlu değil” yazılı bir pankart asıldı.

NE OLMUŞTU?

United Healthcare CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York'ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Manhattan semtindeki Altıncı Cadde'de yer alan Hilton Oteli'nin yanında işlenen yüksek profilli cinayetin ardından polis, günler süren bir “insan avı” başlatmıştı. Polis, cinayet zanlısı Luigi Mangione'yi 9 Aralık'ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklamıştı. Cinayetin ardından sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetleri ve sigorta şirketlerinin bazı tedavileri ödemeyi reddetme uygulamalarından mağdur olan çok sayıda ABD'li, Mangione'den bir halk kahramanı olarak bahsetmeye başlamıştı.

Adalet Bakanı Pam Bondi’nin, federal savcılara Mangione için ölüm cezası istemeleri talimatını vermesi üzerine savcıların idam cezası talebi resmi olarak dosyaya girmişti, ancak kesinleşmiş bir karar mevcut değil.

Mangione hem federal hem de eyalet düzeyinde yargılanıyor. Mangione’nin avukatları, suçlamaları reddediyor ve davanın uzun süreceği öngörülüyor.