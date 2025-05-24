Duruşmaya katılamamıştı: Rıza Kocaoğlu ameliyat geçirdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun, hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı yaptığı paylaşımla anlaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun menajer Ayşe Barım’ın Gezi eylemleri soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın dünkü (23 Mayıs) karar duruşmasına Kocaoğlu katılamadı.
Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kocaoğlu’nun duruşmaya katılamama gerekçesinin sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, duruşma günü ameliyat oldu.
Hasta yatağından fotoğraf paylaşan Rıza Kocaoğlu, “Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim” dedi.
Rıza Kocaoğlu, 9 Mayıs'ta görülen duruşmaya katılmıştı.