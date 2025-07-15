Dürzi-Bedevi çatışmasında 3.gün: Suriye ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzilerle Bedevi Arap aşiretler arasında üç gündür devam eden çatışmalarda yaklaşık 100 kişi öldü.

Şam hükümetine bağlı güçler asayişi sağlamak üzere bölgeye gönderildi.

Savunma Bakanlığı'na bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı" ifadelerine yer verdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, devam eden çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü açıklarken Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yerel kaynak ağına dayanarak ölü sayısının 99'a yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 60 Dürzi'nin, 18 Bedevi milis, 14 asker ve askerî üniformalı kimliği bilinmeyen yedi savaşçının öldüğü kaydedildi.

Suriye Savunma Bakanlığı sözcüsü Hasan Abdülgani, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bölgeye asker ve güvenlik güçleri göndererek duruma hızla müdahale edildiğini, "yasa dışı bir silahlı grubun" saldırısında 18 askerin öldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba da hükümet güçlerinin sabah erken saatlerde asayişi sağlamak üzere Süveyda'ya girdiğini bildirdi.

"ÇATIŞMALAR ETNİK KARAKTERDE DEĞİL"

El Baba, AP haber ajansına yaptığı açıklamada da çatışmaların "etnik" karakterde olmadığını belirterek "Asıl konu devlet ile eşkiyalar ve suçlular arasında. Devletle Suriye'nin herhangi bir topluluğu arasında değil. Tam tersine devlet, Süveyda'daki Dürzi toplumunu, ulusal birlik projesinin geliştirilmesinde bir partner olarak görmektedir" dedi.

Dürzi azınlığın dinî liderleri bir açıklama yaparak hükümet birliklerinin bölgeye girmesine onay verdi. Dürzi liderler, Dürzi silahlı gruplara da silah bırakma çağrısı yaptı.

İSRAİL'DEN DÜRZİLERE DESTEK

Dürzilerle Bedevi aşiretler arasındaki çatışmaların ikinci gününde bölgede İsrail savaş uçakları uçtu.

İsrail Savunma Güçlerinden (IDF) yapılan açıklamada savaş uçaklarının Süveyda ilinde bazı tankları hedef aldığı açıklandı.

Açıklamada, "Tanklar, bölgeye ulaşmalarının engellenmesi amacıyla hedef alınmıştır. Suriye'nin güneyinde bu tankların varlığı, İsrail devletine tehdit oluşturabilir. IDF, Suriye'nin güneyinde bir askerî tehdit oluşumuna izin vermeyecek ve buna karşı eyleme geçecektir" denildi.

İsrail medyasında aktarılanlara göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da hava saldırısının Suriye'deki rejime yönelik bir mesaj ve açık bir uyarı olduğunu belirterek "Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. İsrail boş boş oturup izlemeyecek" dedi.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.

GERGİNLİK NASIL TIRMANDI?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman'ın verdiği bilgilere göre çatışmalar, Dürzi bir manavın Bedevi aşiret mensupları tarafından soyularak kaçırılmasıyla başladı.

Kısa bir süre içinde adam kaçırmalar ve barikatlar kuruldu ve silahlı çatışma başladı.

Süveyda'da Şam rejimine muhalif Şeyh Hikmet el Hicri liderliğindeki Dürzi grup bir açıklama yayınlayarak rejim güçlerini çeteleri desteklemekle suçlayarak uluslararası koruma talep etti.