Dürzi lider Hikmet el-Hicri: Suriye bölünmeye ve özerklik kurmaya gidiyor, gelecek budur

Suriye'nin güneyinde Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan Dürzi lider Hikmet el-Hicri, Suriye'nin sonunda "bölüneceği" iddiasında bulundu.

Hicri, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, Suriye'de gelinen durumu değerlendirdi.

"İSRAİL İLE BAĞLANTI ESAD'IN DÜŞÜŞÜNDEN ÇOK ÖNCE KURULDU"

Suriye ordusu ile taraftarları arasında Temmuz 2025'teki çatışmalara atıfta bulunan Hicri, tüm Arap ülkelerinin Şam yönetiminin yanında yer aldığını dile getirdi. Hicri, başta Türkiye olmak üzere Suriye yönetimini doğrudan destekleyen ülkeler olduğunu ifade etti.

Hicri, Tel Aviv ile Beşar Esad yönetimi sırasında da ilişkilerinin olduğunu belirterek, "(İsrail ile) Bağlantı, Esad'ın düşüşünden çok önce kuruldu" bilgisini paylaştı.

Dürzi lider, İsrail'in uluslararası hukuk devleti olduğunu savundu.

"BAĞIMSIZ BİR DÜRZİ BÖLGESİ TALEP EDİYORUZ"

Şam yönetimiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Suriye'den ayrılarak bağımsızlık hedeflediklerini dile getiren Hicri, "Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin geleceğini nasıl gördüğü sorulan Hicri, "Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası, İsrail ile ittifak kurmuş bir kol olarak görüyoruz. İlişki uluslararası ve önemli. İsrail, gelecekteki düzenlemeler için tek garantör ve yetkili kuruluştur" iddiasında bulundu.

Hicri, tam bağımsızlık talep ettiklerini ancak dış bir garantörün gözetimi altında bir geçiş dönemi özerklik aşamasının da mümkün olduğunu bunun için de İsrail'in uygun olduğunu ileri sürdü.

Suriye'nin gelecekte bölüneceğini savunan Hicri, "Suriye bölünmeye ve bağımsızlıkla özerklik kurmaya doğru gidiyor. Gelecek budur" ifadesini kullandı.