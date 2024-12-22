Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'de HTŞ lideri Colani ile görüştü

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, başkent Şam'da bir araya geldi.

Lübnan'daki Dürzi lider Canbolat, Şam'a geldi. Canbolat, Colani ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Colani, "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı" diye konuştu.

Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığını söyleyen Colani, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu" dedi.

Colani, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı" diyerek, Beşar Esad yönetiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Colani'yi Beşar Esad yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

1977'DEN BERİ PARTİNİN VE DÜRZİ CEMAATİNİN BAŞINDA

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, 46 yıldır bu görevini sürdürüyordu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda.

Canbolat'ın babası Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.