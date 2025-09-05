Dürzi lideri Şeyh Hicrî: Kendi kaderimizi tayin hakkından vazgeçmeyeceğiz

Suriye’de Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicrî, 'kendi kaderini tayin hakkının' kutsal olduğunu ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alındığını ifade etti.

Rûdaw'ın aktardığına göre bu haktan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini belirten Hicrî, bedeli ne olursa olsun bu haklarını savunacaklarını söyledi.

TUTUKLULAR İÇİN SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Hicrî, Süveyda’daki tüm tutukluların derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca “işgal altında” olarak nitelediği köylerin geri verilmesi gerektiğini belirterek, terörist grupların bölgeden çekilmesini beklediklerini ifade etti. Geçiş hükümetini ise bu suçları örtbas etmekle suçladı.

ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYAÇ

Dürzi lider, “sistematik abluka” altında kalan Süveyda vilayetinin yeniden inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ülkelerden ve örgütlerden yardım talep eden Hicrî, kendilerine destek veren ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, Kürtlere, Alevilere ve Avrupa ülkelerine teşekkür etti. Yardımların sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.