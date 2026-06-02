Dusan Alimpijevic: "Beşiktaş harika bir yer"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Euro Insiders programına konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekipteki üçüncü sezonunu geçiren Sırp koç, Beşiktaş’ta çalışmanın kendisi için neden değerli olduğunu, Türkiye’deki basketbol kültürünü ve taraftarlarla kurduğu bağı anlattı.

Euroleague’de görev almanın her zaman tek başına belirleyici olmadığını vurgulayan Alimpijevic, Beşiktaş’ta kendisini iyi hissettiğini belirtti.

"İYİ BİR İŞİM VAR"

Sırp başantrenör, “Euroleague’deki her koçluk işi en iyisi diye bir şey yok. Beşiktaş’ta iyi bir işim vardı, bu yüzden sadece Euroleague’deyim diyebilmek için herhangi bir işe gitmek zorunda kalmadım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta yalnızca sportif hedeflerin değil, kulübün bulunduğu çevrenin ve taraftar gücünün de önemli olduğunu söyleyen Alimpijevic, İstanbul’da çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

"20 MİLYONLUK CAMİAYIZ"

Başarılı koç, “İyi bir yerde, iyi bir şehirde çalışmak, etrafında iyi insanların olması, bazı hedeflere sahip olmak ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olmak çok önemli. Biz 20 milyon kişilik bir camiayız. Büyük salona geçtiğimizde biletler birkaç saat içinde tükeniyor. Küçük salon zaten her maçta kapalı gişe. Beşiktaş, harika bir yer” dedi.

“Türk insanının tutkusunu burada yaşamadan anlamak zor”

Alimpijevic, Türkiye’deki yaşam deneyimine de ayrı bir parantez açtı. Türk insanının günlük hayattaki sıcaklığına dikkat çeken Sırp koç, bu atmosferin dışarıdan tam olarak anlaşılamayacağını söyledi.

"TUTKUYU HİSSEDEBİLİRSİNİZ"

Alimpijevic, “Türkiye’de yaşamamış birinin Türk insanının bu tutkusunu hissedebileceğinden emin değilim. Markete gidersin, orada çalışanlar sana meyvenin en iyisini verirler. ‘Bu zeytinleri alma, bende tazesinden var’ derler” sözleriyle Türkiye’deki insan ilişkilerine dair izlenimlerini anlattı.

Rakip taraftarlarla ilgili de konuşan Alimpijevic, Türkiye’de rekabetin sert olmasına rağmen kişisel olarak olumsuz bir deneyim yaşamadığını belirtti.

Sırp çalıştırıcı, “Son üç yıldır Beşiktaş’tayım, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarıyla hiçbir zaman saygısızca bir an yaşamadım. Kendi aralarında çok kavga ediyorlar ama şahsen benim hiçbir şekilde kötü bir deneyimim olmadı” dedi.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARI FARKLIDIR”

Dusan Alimpijevic, açıklamalarında Beşiktaş taraftarına da özel bir yer ayırdı. Siyah-beyazlı taraftarların yalnızca sonuç odaklı olmadığını belirten Alimpijevic, sahada verilen emeğin Beşiktaş camiası tarafından karşılıksız bırakılmadığını söyledi.

Sırp koç, “Beşiktaş’taki taraftarlar farklıdır. Tabii ki herkes şampiyonluk ister ve herkes kupa kazanmak ister ama bu taraftarlar, ne olursa olsun yüzde 101’ini verdiğinde buna saygı duymayı bilirler” ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, mağlubiyetlerin ardından bile taraftar desteğini hissettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ne olursa olsun seni destekleyeceklerdir. Son üç yılda, yenildiğimiz halde kalıp tezahürat yaptıkları pek çok maçım oldu.”