Dusan Alimpijevic: "Beşiktaş'ta bir kimlik inşa ettik"

Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu geçiren Dusan Alimpijevic, hem ligdeki yenilgisiz başlangıcı hem de Avrupa’daki performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eurohoops’a konuşan Alimpijevic, çalıştığı kulüplerde sıfırdan bir kimlik inşa etmenin ortak paydasının “yönetim desteği” olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulüpte ilk günden itibaren ortak bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Alimpijevic, “Yönetim desteği olmazsa fikirler ve sistem ayakta kalamaz. Beşiktaş’ta ne istediğimizi ve hangi karakteri oluşturmak istediğimizi baştan beri biliyorduk” dedi.

“5 YIL ÖNCEKİ DUSAN İLE BUGÜNKÜ ARASINDA FARK YOK”

Türkiye’ye ilk geldiği dönemle bugün arasında kişisel anlamda büyük bir fark görmediğini dile getiren Sırp koç, adanmışlık ve çalışma disiplininin değişmediğini ifade etti. Alimpijevic, farkı yaratan unsurun küçük bütçeli takımlarla kurulan doğru sistem ve oyuncu seçimi olduğunu vurguladı.

Beşiktaş taraftarıyla kurduğu bağa özel bir parantez açan deneyimli çalıştırıcı, tribünlerin sahadaki mücadeleye büyük önem verdiğini söyledi.

“Beşiktaş taraftarı kazanıp kazanmamaktan önce nasıl oynadığınıza bakıyor. Savaşçı bir karakter gördüklerinde buna saygı duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

“OYUNCU KEŞFİ VE İSTİKRAR ÖNEMLİYDİ”

Son üç sezonda yarı finaller ve finallerle gelen yükselişi değerlendiren Alimpijevic, başarıyı oyuncu keşfi ve kadro istikrarına bağladı. Sadece bir oyuncu değişikliği yaptıklarını hatırlatan Sırp koç, hem sportif hem de finansal açıdan kontrollü bir yapı kurduklarını söyledi.

Beşiktaş’ın uzun vadede Euroleague seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Alimpijevic, kulübün organizasyonel yapısı, taraftar gücü ve tesis imkânlarının bu hedef için yeterli olduğunu savundu. Ancak bu seviyede kalıcılık için finansal sürdürülebilirliğin belirleyici olacağını da ekledi.

“RAKİPLERDEN DE SAYGI GÖRÜYORUM”

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarından gelen olumlu geri dönüşlere de değinen Alimpijevic, Türkiye’de sokakta hiçbir olumsuzluk yaşamadığını belirtti. “Kaybettiğimizde de kazananı tebrik ederim. Dürüstlüğe ve emeğe saygı gösterildiğini hissediyorum” dedi.

Röportajın sonunda kariyeriyle ilgili nasıl hatırlanmak istediği sorulan Alimpijevic, adil, çalışkan ve işine yüzde yüz bağlı bir koç olarak anılmanın kendisi için yeterli olacağını söyledi.