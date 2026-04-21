Dusan Alimpijevic: “Bu kupa kulüp tarihinde eksik, kazanmak büyük başarı olur”

Eurocup final serisi ilk maçında Fransa temsilcisi Bourg’u ağırlayacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte başantrenör Dusan Alimpijevic, kulüp tarihinde eksik olan bir kupayı kazanmanın önemine dikkat çekti.

BJK Akatlar’da gerçekleştirilen son antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Alimpijevic, “Kulübün tarihine baktığımızda böyle bir kupanın eksikliği gözüküyor. Kulüp olarak bu kupayı kazanmak büyük bir başarı olacak” ifadelerini kullandı.

Final serisinin farklı bir atmosferde oynanacağına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, sezon içinde rakiplerine karşı elde edilen sonuçların artık anlam taşımadığını belirtti.

"FİNALLER FARKLIDIR"

Alimpijevic, “Finaller farklıdır ve herkesin şansı vardır. Daha önce oynadığımız maçları unutmalıyız. Bu yeni bir mücadele olacak. Şu an sadece yarına odaklanıyoruz, ikinci maçı bile düşünmüyoruz” dedi.

Ev sahibi avantajının önemine de değinen Sırp antrenör, Akatlar’daki atmosferin takım için ekstra motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, taraftar desteğinin belirleyici olabileceğini ifade etti.

"FARKLI BİR DÜZEYDE OLACAK"

Takım kaptanı Yiğit Arslan da sezon boyunca verilen emeğin karşılığını almak istediklerini söyledi. Final serisinin farklı bir düzeyde oynanacağını belirten Arslan, “Buraya kadar çok emek verdik. Artık geçmiş maçların bir önemi yok. Hedefimiz iki maçı kazanıp kupayı almak” diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, taraftar desteğinin önemine de dikkat çekerek, Akatlar’daki atmosferle birlikte Avrupa’ya güçlü bir mesaj vermek istediklerini ifade etti.

Arslan ayrıca, kupayı kazanmaları halinde gelecek sezon EuroLeague’de mücadele etme ihtimalinin kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu dile getirdi.

"BÜYÜK BİR HEYECAN"

Siyah-beyazlıların bir diğer önemli ismi Sertaç Şanlı ise takımda büyük bir heyecan olduğunu vurguladı. Şanlı, “Herkes bir an önce maçın başlamasını istiyor. Bu isteği sahaya yansıtmak zorundayız. Baskıyı doğru kullanabilirsek bu bizim için avantaj olacak” değerlendirmesinde bulundu.