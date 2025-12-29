Dusan Alimpijevic farkı: Ligde namağlup Beşiktaş

Beşiktaş Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak yoluna namağlup lider olarak devam ediyor.

Son olarak İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor’u 75-72 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 13. galibiyetini aldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki galibiyet farkını ikiye çıkardı.

Kara Kartal, önümüzdeki hafta oynanacak derbi maçta da serisini sürdürmeyi hedefliyor.

MATHEWS KRİTİK ANLARDA ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta ABD’li şutör oyun kurucu Jonah Mathews, sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu. Aliağa Petkimspor karşısında son saniye üçlüğüyle galibiyeti getiren Mathews, ligde oynanan tüm maçlarda forma giydi.

27 yaşındaki basketbolcu, ligde maç başına 16,08 sayı, 2,23 ribaunt ve 2,77 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Mathews, son iki haftada TOFAŞ ve Aliağa Petkimspor karşılaşmalarında son topları kullanarak takımına galibiyet kazandırdı.

ALİMPİJEVİC İLE REKOR SERİ

Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu kırdıktan sonra bu rekoru her hafta geliştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1981-1982 sezonuna ait 7 maçlık galibiyet serisini geride bırakırken, Aliağa Petkimspor galibiyetiyle seriyi 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, ligde oynadığı 4 karşılaşmada galibiyeti ikinci yarılardaki performansıyla elde etti. Anadolu Efes karşısında devreye ve üçüncü çeyreğe geride giren siyah-beyazlılar, maçı 78-69 kazandı.

Manisa Basket maçında ise soyunma odasına 44-32 geride girmesine rağmen karşılaşmadan 79-65 galip ayrıldı.

TOFAŞ karşısında ilk yarıyı geride kapatan Beşiktaş, Mathews’ün son 12 saniyede attığı üçlükle 73-72 kazandı. Aliağa Petkimspor maçında da benzer bir senaryo yaşandı ve siyah-beyazlılar, son saniye üçlüğüyle galibiyete ulaştı.

TOPLAM 21 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda toplam 26 maça çıktı. Basketbol Süper Ligi’nde 13, Eurocup'ta 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 1 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan 21 galibiyet elde etti. Beşiktaş, sezon genelinde 5 maçta sahadan mağlup ayrıldı.