Dusan Alimpijevic gururla sunar: 10'da 10

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş yoluna dolu dizgin devam ediyor. Karşıyaka’yı deplasmanda 73-86 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 10'da 10 yaparak ligde tarihinin en iyi başlangıç rekorunu uzatmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde fark yaratmaya devam ediyor. Geçen cuma günü Eurocup’ta Panionios’u mağlup ederek B Grubu’nda ilk ikiye girmeyi garantileyen Beşiktaş, sadece iki gün sonra ligde her ne kadar zor durumda olsa da zorlu bir deplasman maçına çıktı.

Yaşadığı ekonomik buhran nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve eski günlerini mumla arayan Kaf Kaf, maçın başında siyah-beyazlıların işini bir hayli zorlaştırdı. İlk periyotta tempoyu yükseltmek yerine Beşiktaş’ın koşmasını engelleyen yeşil-kırmızılılar, skorun düşük kalmasını sağladı.

İlk periyodu 15-18’lik üstünlükle geçen Kara Kartal, ikinci çeyrekte özellikle pota altını daha iyi kullandı ve skoru yukarı çekmeyi başardı. Devreye 10 sayı farkla önde giren Beşiktaş, ikinci yarı öncesinde işini biraz daha kolaylaştırdı.

RÖLANTİDE OYUN

Üçüncü çeyrekte bu kez tempoyu düşüren taraf Karşıyaka değil, Beşiktaş oldu. Yoğun maç trafiği içinde fazla yorulmak istemeyen siyah-beyazlılar, hücumda frene bastı ve kısalarından ziyade Panionios maçının da yıldızı olan Ante Zizic üzerinden fark yarattı. Karşıyaka’nın uzunlarına karşı ciddi bir “size” avantajı bulunan Hırvat pivot, özellikle hücum ribaundlarında oldukça etkiliydi.

Ev sahibinin ritim bulmasını engelleyerek düşük tempoda maçı 52-65’lik skorla son periyoda taşıyan Beşiktaş, karşılaşmayı çok zorlanmadan 73-86’lık skorla kazanmayı başardı.

Alimpijevic yönetiminde kazanma alışkanlığını başka bir seviyeye taşıyan siyah-beyazlılar, şu ana kadar çıktığı 19 resmi maçın 17’sinden galibiyetle ayrıldı. Sırp koçun camiaya kattığı hava, siyah-beyazlılarda uzun süredir yolunda giden belki de tek şey. Maç sonu yine aslan payını oyuncularına veren başarılı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün çok iyi bir maç çıkardılar. Oyunun kontrolünü sağlamak adına önemli bir karakter ortaya koyduk ve özellikle hücum ribaundlarında etkili olduk. Şimdi evimize dönüp Lietkabelis maçına hazırlanacağız. Bir kez daha taraftarlarımızı maça ve bu takımı desteklemeye davet ediyorum. Bu takım bu desteği hak ediyor.”

Beşiktaş yönetiminin, Dusan Alimpijevic’in yarattığı bu havayı koruyup Euroleague bileti alması artık bir tercih değil, zaruriyet.