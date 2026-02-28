Dusan Alimpijevic: "Tarık Biberovic’i durdurmakta zorlandık"

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye’ye 82-78 mağlup olan Sırbistan’da başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, galibiyetten dolayı Türkiye’yi tebrik ederek, maçın kırılma anlarına değindi.

"AKILLI OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"

Sırp çalıştırıcı, özellikle ilk yarıdaki savunma performansından memnun olmadıklarını belirterek, “Asıl sorun maça ve ilk yarıya nasıl başladığımızdı. Türkiye’yi 6 ve daha az üç sayılık isabette tutmak istiyorduk. Attıkları 6 üçlüğün 5’i Tarık Biberovic’ten geldi. Ona karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu,” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda tempo ve agresifliği artırdıklarını vurgulayan Alimpijevic, “Daha iyi hız ve sertlik istiyorduk. İkinci yarıda bunu başardık ve öne de geçtik. Bu, güçlü bir karakter göstergesiydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstanbul’daki karşılaşmada galip gelmeye çalışacağız,” diye konuştu.

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.