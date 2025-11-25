Dusan Alimpijevic'ten FIBA'ya tepki: "Ya herkes gelir, ya kimse gelmez"

Beşiktaş ve Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Dünya Kupası Eleme maçları öncesi dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Euroleague takviminden sakatlık yoğunluğuna, milli takım oyuncu havuzunun daralmasından FIBA’nın rolüne kadar birçok konuda net mesajlar veren Alimpijevic, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Alimpijevic, milli takımların sezon içi pencerelerde toplanmasının artık ciddi bir yapısal soruna dönüştüğünü belirterek, “FIBA pencerelerinde toplanmak gerçekten büyük bir problem ve sürprizlerle dolu bir süreç” dedi. Başarılı koç, özellikle Euroleague’in bu sezon tarihte olmadığı kadar yoğun bir fikstürle başlamasının, milli takımlar için oyuncu toplamayı iyice zorlaştırdığını söyledi.

SAKATLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Alimpijevic, kulüplerin milli takıma oyuncu göndermeme yönündeki çekincelerini haklı çıkaran verileri de paylaştı: “Resmi verilere göre ilk sekiz haftada toplam 276 sakatlık yaşandı. Geçen yıllara göre 90 daha fazla. Bu da kulüplere ‘hayır’ deme şansı veriyor.” Artan maç temposu ve sakatlık grafiği, milli takım teknik heyetlerini kadro planlaması açısından daha zorlu bir pozisyona itiyor.

Sırbistan’ın milli takım maçları öncesi NBA oyuncuları için girişimde bulunmadığını belirten Alimpijevic, EuroLeague takımlarıyla ise iyi ilişkiler kurduklarını ifade etti: “NBA kulüplerine hiç başvurmadık. Euroleague kulüpleriyle aramız iyi. Ama gerçek şu ki birilerinin bir araya gelip ortak bir çözüm bulması lazım.”

Alimpijevic, çözümün ancak global bir mutabakatla mümkün olduğunu söyleyerek FIBA’ya çağrıda bulundu: “FIBA net bir kural koymalı: Ya herkes gelir ya kimse gelmez. Futbolda olduğu gibi. Bizim yeni bir sistem bulmamız şart.”

39 yaşındaki başarılı koç, uluslararası takvimin basketbolun gelişimi önünde engel olmaması gerektiğini, FIBA-EuroLeague-NBA üçgeninde sürdürülebilir bir modelin artık zorunlu hale geldiğini dile getirdi.