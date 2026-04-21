Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa’da ikinci kupanın peşinde

Eurocup final serisi ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş GAİN, Avrupa’daki ikinci kupasına ulaşmak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, hem kulüp tarihine yeni bir başarı eklemeyi hem de ülke basketboluna önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası’nı kazanarak Avrupa’da ilk kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aradan geçen 13 yılın ardından yeniden bir Avrupa kupasına yakın.

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, final serisini kazanması halinde kulüp tarihinin ikinci Avrupa kupasını müzesine götürecek.

TÜRK TAKIMLARI 19 KUPA KAZANDI

Beşiktaş'ın olası zaferi, Türkiye basketbolu açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Türk takımları, kadınlar ve erkekler kategorilerinde bugüne kadar toplam 19 Avrupa kupası kazandı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğa ulaşması halinde bu sayı 20’ye yükselecek.

Türkiye’nin Avrupa’daki başarı tablosunda erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe 2 şampiyonlukla öne çıkarken, Galatasaray, Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş da birer kez kupa sevinci yaşadı. Kadınlarda ise Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Yakın Doğu Üniversitesi birer kez Avrupa kupasını Türkiye’ye getirdi.

İLK KUPA EFES'TEN GELMİŞTİ

Erkeklerde Euroleague'i Anadolu Efes ve Fenerbahçe ikişer kez kazanırken Galatasaray ve Darüşşafaka Eurocup’ta, Bahçeşehir Koleji Europecup, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge’da şampiyonluk yaşadı.

Ülke basketbolunun Avrupa’daki ilk zaferi ise 1996 yılında, Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes’in Koraç Kupası’nı kazanmasıyla geldi.

Bu sezon da Türk takımları Avrupa’da önemli başarılar elde etti. Eurocup'ı ÇBK Mersin kazanırken, Euroyeague finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Finalde rakibini mağlup eden Fenerbahçe, organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, EuroCup final serisinde Bourg karşısında alacağı sonuçlarla hem kendi tarihine yeni bir sayfa eklemek hem de Türk basketbolunun Avrupa’daki başarı hanesine bir kupa daha yazdırmak için mücadele edecek.