Dusan Tadic: Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, “Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz” dedi.

Fenerbahçe’nin yeni sezon planlaması kapsamında kadrosuna kattığı Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, kulüp televizyonunda yayınlanan ’Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

Sözlerine Türkçe “Teşekkürler” diyerek başlayan yıldız oyuncu, “Çok güzel duygular hissediyordum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki’ye ve Sportif Direktörümüz Mario Branco’ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum. Zaten buraya gelirken de bana takım içerisinde daha fazla lider ve zor anlarda daha fazla sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdi ki ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İyi gitmeyen zamanlarda, iyi olmayan anlarda birbirimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlü ve sert, zaman zaman iyi olmamız gerekiyor. Hem teknik heyetimiz hem takım içindeki tecrübeli oyuncular şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’ye liderlik yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Tadic, taraftarlara seslenerek, “Duygu çok önemli. Özellikle taraftarlarla aramızda bağ kurmamız çok önemli. Bizim onlara, onların bize ihtiyacı var. Bu vesileyle taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz” dedi.