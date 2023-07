Dusan Tadic: "Fenerbahçe, bana müthiş bir projeyle geldi"

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna dahil ettiği yıldız oyuncu Dusan Tadic, Beşiktaş’a transfer olması için kendisiyle iletişime geçen Dusco Tosic’e sarı-lacivertlilerin kendisini cezbeden projelerden etkilendiğini dile getirerek, "Fenerbahçe, bana müthiş bir projeyle geldi" dedi.



Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, transfer süreci, takım kimyası, teknik direktör İsmail Kartal ile olan diyaloğu ve Fenerbahçe taraftarının kendisinde bıraktığı etkiye kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İlk topla buluştuğu anı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Dusan Tadic, "Bütün yaptığım evimin önünde, caddede futbol oynamaktı. Bütün günümü futbola ayırıyordum ve bundan da büyük keyif alıyordum" diye konuştu.



Fenerbahçe, bana müthiş bir projeyle geldi"

Fenerbahçe’ye transfer olmadan hemen önce isminin Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan Tadic, "Ajax’ta 5 güzel yıl geçirdim, kaptanlık yaptım. Hem gollerim hem de asistlerimle Ajax’a katkılar sağladım. Tabii iyi bir takımımız da vardı. Takım iyi olunca kalitenizi gösteriyorsunuz. Fenerbahçe’nin bana yaklaşımı çok güzeldi. İlk olarak Başkan Ali Koç’la görüştüm. Daha sonra Selahattin Baki ve Burak Kızılhan’la da görüştüm. Harika hisler taşıdım. Tabii Mario Branco’yla da görüştüm. Bana Fenerbahçe’den bahsettiler. Ben de Fenerbahçe’nin, Türkiye’nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Harika taraftarlara ve geçmişe sahip. Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da harika hisler taşıdım. Hayat da böyledir. Güzel hisler taşıyınca oraya yaklaşırsınız. Müthiş bir projeyle bana geldiler. Fenerbahçe’yle müthiş işler başaracağız" diye konuştu.

Eski Beşiktaşlı Tosic ile bu süreçte diyalog halinde olduğunu da dile getiren Tadic, "Tosic’le harika bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş’ta oynadı kendisi. Tosic, Beşiktaş’a transfer olmam için beni ikna etmeye çalıştı. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe’nin bana sunduğu harika projeden ona da bahsettim. Tüm takımlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe’nin teklifi beni iyi hissettirdi" dedi.



Dzeko’nun etkisi çok büyük oldu"

Sarı-lacivertli formayı giymesinde Boşnak yıldızın büyük etkisi olduğunu kaydeden Dusan Tadic, "Fenerbahçe’ye gelmemde Dzeko’nun etkisi çok büyük oldu. Kendisi harika bir oyuncu aynı zamanda da müthiş bir iş. Onun buraya geldiğini duyunca kendisiyle Fenerbahçe’de çalışma düşüncesi kafamda belirdi. Kulüp de yaptığı transferlerle nasıl bir gelecek inşa etmek istediğinin sinyalini veriyordu. Dzeko ve benim buraya gelmemiz bizden sonra yapılan transferlerde de etkili olmuştur" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe taraftarı tutkulu ve fanatik"

Taraftarın oldukça etkileyici olduğunu söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, "Taraftara teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu biliyordum. Buraya geldikten sonra da bunu fazlasıyla hissettim. Onlara şampiyonluklar hediye edebilmek, onlar için sahada var olmak Bunları düşünüyorum. Taraftar ve futbolcular arasında iletişim çok önemlidir. Başarı yolunda buna ihtiyacımız var. Birlikte olmalıyız, iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birbirimize destek olmalıyız. Onların bizim başarımız da büyük payı olacak. Tutkulu ve fanatikler. Umarım hep birlikte güzel zamanlar yaşarız. Onlara kupalar yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.



Maalesef insanlar var olmayan şeyleri oluşturma konusunda istekliler"

Türkiye’de şubat ayında yaşanan depremlerden sonra Hollanda’da o hafta oynanan maçlarda özel hazırlanan kaptanlık pazubentleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Açıkçası açıklaması basit. Maalesef insanlar var olmayan şeyleri oluşturma konusunda istekliler. Ne giyeceğimize karar veren kulüptür. Çarşamba günü oynadığımız maçta biz bu bandı taktık ama kimse bundan bahsetmiyor. Sonrasında hafta sonu oynanan maçta takılmadı. Çünkü bu bant sadece bir kereliğine takacaktık. Biz bu depremle ilgili tişört giydik, mesaj verme noktasında" açıklamalarında bulundu.



Orkun’a “Çimin tadı nasıldı” diye sordum"

Milli oyuncu Orkun Kökçü ile Hollanda Ligi’nde yaşadığı diyaloğun sorulması üzerine konuşan Tadic, "Bunlarla ilgili yüzlerce kez açıklama yaptım aslında. Konu inanılmaz büyüdü. Ben Ajax’ın kaptanıydım. Birçok kişi de bize karşı sempati taşımaz ligde. İnsanlar da bu noktada olmayan şeyleri gerçekmiş gibi oluşturuyor. Bu soruyu sormanız iyi oldu. Ajax-Feyenoord maçları büyük maçlardır, derbi maçlarıdır. Bu maçlarda sık sık tartışma, kavga olur. Tıpkı Fenerbahçe’nin Galatasaray ve Beşiktaş maçları gibi. Orkun’la ikili mücadele oldu. Orkun omuz omuza mücadelede yere düştü. Sonra kalkıp yanıma geldi, karşı karşıya geldik. Normal bir tartışma yaşadık ve ona “Çimin tadı nasıldı” diye sordum. Konu tamamen buydu. Sonrasında da “Daha çok fitness yapmalısın” dedim. Zaten kendisi de maçtan sonra bunun önemli bir konu olmadığını söyledi. Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri oluşturuyorlar. Bu arada Orkun harika bir oyuncu, ona en iyisini diliyorum. Bir sonraki maçta belki de o beni yere düşürür omuz omuza mücadelede ama biraz zor" ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk önemli ama derbileri de kazanmak isterim"

Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Dusan Tadic, "Derbi maçları oynamaya her zaman alışığım ve oynadığım maçlarda da her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koyarım. Derbi maçlar camia açısından önemlidir. Benim için en önemli şey şampiyonluk. Bana ‘Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray’a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız” diye sorsanız, bunu kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluk isteyen ve şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü olmayan birisiyim. Kimin gol attığı önemli değil, ben şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu takıma şampiyonluk armağan etmek çok ama çok önemli. Müzede somut şeyler kupalardır. İçeride Emre, Roberto Carlos ve Alex’in fotoğrafları var. Kupaları var. Onlar buraya şampiyonluklar bıraktı. Ben de aynısını yapmak istiyorum. Şampiyonluk önemli ama derbileri de kazanmak isterim" dedi.

Şampiyonluk yaşaması durumunda neler hissedeceği hakkında da konuşan Tadic, "Açıkçası söz vermek zordur. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Tabi birkaç söz verebilirim. Burada olduğum sürece Fenerbahçe için ruhumu hayatımı vereceğim. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bizim için tutku, bir takıntı. Öyle bir tutku ki bu, hem kulübe, hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza bunu yaşatmamız lazım. Hepsi bunu fazlasıyla hak ediyor. Oyuncular olarak bizim de hak etmemiz lazım. İngiltere’de sezon sonuydu maç sonrası her şeyimi fırlatmıştım taraftarlara. Bu taraftarlar için özel bir şey. Maçtan sonra forma vermeyi severim. Bu taraftarları mutlu ediyor bizler de bunun için buradayız" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe’yi ne kadar çok sevdiğini gözlerinin içine baktığınız anlayabiliyorsunuz"

Teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuşan Dusan Tadic, "Aramızdaki ilişki çok iyi. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Fenerbahçe’yi ne kadar çok sevdiğini gözlerinin içine baktığınız anlayabiliyorsunuz. Kendisi gayet açık biri. Fenerbahçe onun hayatı. Hem taraftarımız hem de başkanımıza şampiyonluk hediye etmekten başka bir şey istemiyor. Gözlerinden bile anlıyorsunuz bunu. Bize de bunu aşılamaya çalışıyor. Futbol için yaşayan birisi. Başarı için elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Zamanımız olursa balık tutmaya gitmek istiyoruz. Büyük bir balık tutmaya gideceğiz" diye konuştu.

Sahada asist mi yoksa golün mü kendisi için önce geldiği sorusu üzerine konuşan tecrübeli oyuncu, "Asisti tercih ederdim. Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmem. İnsanların değerlendirmesini tercih ederim. Mükemmeliyetçi bir insanım. Yaptığım her işte en iyisi olmak isterim. Üç kelimeyle özetlemeyim diğer insanlar değerlendirsin" diyerek sözlerini tamamladı.