Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediği, özellikle santrfor bölgesine yıldız bir isim kazandırmak istediği belirtiliyor.

Bu doğrultuda iki adayın da gündeminde yer aldığı öne sürülen isimlerden biri Juventus forması giyen Dusan Vlahovic oldu.

İddialara göre sarı-lacivertli kulübün başkan adayları, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin sonuna yaklaşan Sırp golcüye şartlarını sordu. Ancak transfer görüşmelerinde önemli bir pürüz ortaya çıktı.

MAAŞ BEKLENTİSİ 18 MİLYON EURO

Haberlere göre Vlahovic, Fenerbahçe cephesine yıllık 18 milyon avro seviyesinde maaş beklentisini iletti. Bu rakamın hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinde yüksek bulunduğu ve transfer ihtimalini zora soktuğu öne sürüldü.

27 yaşındaki golcü, Avrupa futbolunun dikkat çeken santrforları arasında yer alırken, transferle ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Seçim sürecinde birçok yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ederken, yönetim adaylarının transfer çalışmalarını seçim sonrasına kadar sürdürmesi bekleniyor.