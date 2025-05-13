Düşen petrol fiyatları ve savaş harcamaları Rusya ekonomisini zorluyor

Rusya’da savaş ve yaptırımların etkisiyle ekonomik baskı artarken, petrol fiyatlarındaki düşüş bütçe açığını derinleştiriyor. Ülke, yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble açık verirken, Maliye Bakanlığı 2025’te bütçe açığının GSYH’ye oranını yüzde 0,5’ten 1,7’ye yükseltti. Rublenin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kazanması ihracat gelirlerini azaltırken, petrol fiyatlarının da gerilemesi bütçe gelirlerinde kayba neden oldu. Merkez Bankası ise yüksek enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politikasını sürdürüyor.

SAVUNMA HARCAMALARI VE ULUSAL FON KULLANIMI

Rusya, savunma harcamalarını son üç yılda ciddi şekilde artırırken, petrol ve doğalgaz gelirlerinin düşmesiyle mali açık daha da büyüdü. Maliye Bakanı Anton Siluanov, bu açıkları kapatmak için Ulusal Varlık Fonu’ndan 447 milyar ruble harcanacağını açıkladı. Nisan ayında bu fondaki rezervler 11,79 trilyon rubleye ulaştı. Analistler, bütçe gelirlerini artırmak için vergi artışlarının ve rublede kontrollü bir devalüasyonun gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ancak bu durum özel sektör üzerinde baskıyı artırabilir.

ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI YÜKSEK SEVİYEDE

Rusya’da enflasyon oranı savaşın başlamasından bu yana hedefin üzerinde seyrediyor. Mart ayında yüzde 10’u aşan enflasyon, artan savunma harcamaları ve personel talebiyle destekleniyor. Şirketler maaşlarda artışa giderken, nominal ücretler yüzde 18 yükseldi. Rusya Merkez Bankası, 25 Nisan’daki toplantısında politika faizini yüzde 21’de sabit tuttu. Analistler, Ukrayna ile yapılabilecek olası bir anlaşmanın uzun vadede ekonomik rahatlama getirebileceğini, ancak savaşın uzaması durumunda yeni yaptırımlar ve daha derin ekonomik sıkıntılar yaşanacağını belirtiyor.