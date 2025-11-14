Düşen uçakta yaşamını yitiren 20 asker için Ankara’da tören: Naaşlar Mürted Hava Üssü’ne götürüldü

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerlerin Ankara'ya getirilmesinin ardından Adli Tıp'a götürülen naaşları buradan çıkarıldı.

Cenazeler tören alanına götürülüyor.

TÖREN YAPILACAK

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 askerin naaşı, incelemelerin ardından sabaha karşı Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Askerlerin naaşı konvoy eşliğinde saat 09.00'da düzenlenecek askeri tören için Mürted Hava Üssü'ne götürüldü.

Törene askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin de katılması bekleniyor.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 askerin cenazesi Ankara'da, 17 askerin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri:• Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

• Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

• Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

• Hava

• Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

• Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

• Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

• Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

• Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

• Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

• Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

• Hava Başçavuş Ramazan Yağız

• Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

• Hava Başçavuş Akın Karakuş

KARA KUTUYA ULAŞILDI

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağının Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan'da düşmesinin ardından uçağın kara kutusuna ulaşılmıştı.

Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin yaşamını yitirmesine sebep olan kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken bulunan kara kutunun yaşananlara ışık tutması bekleniyor.

Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenilmişti.