Düşen uçakta yaşamını yitiren 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında "C130" tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden yirmi askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı Ankara’ya ulaştı.

ASKERLERİN NAAŞLARI TÖREN SONRASI DEFİN YERLERİNE UĞURLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan olayla ilgili yapılan açıklamada “Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır" denilmişti.