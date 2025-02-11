Düşen vinç sepetinde 60 yaşında öldü

Çorum’da hastane inşaatında halatı kopan vinç sepeti düştü, 1 işçi ölürken bir işçi yaralandı. Olay, Çorum Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Davut Uysal ile 34 yaşındaki B.Y.’nin içinde bulunduğu vinç sepeti, halatın kopması neticesinde üçüncü kattan yere düştü.

Düşen sepetteki Davut Uysal hayatını kaybederken, B.Y. ise ağır yaralandı. B.Y.’nin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.