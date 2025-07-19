Düşen yıldırım evi küle çevirdi

Kastamonu’da yıldırım düşmesi neticesinde iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Hallaçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Başören’e ait iki katlı evin çatı kısmında, yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin üst katını ve çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evin ikinci katı ve çatı kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan, evde yaşayan ailenin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(MK-