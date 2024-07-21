Düşleri yolumuz

Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda katledilen 33 düş yolcusu, birçok kentte mezarları başında anıldı. Açıklamalarda "Onların düşleri yarım kalmayacak" denildi.

Haber Merkezi

Katliamda yaşamını yitiren Yunus Emre Şen, Van İpekyolu ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde de Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamada cezasızlık politikasına son verilmediği müddetçe benzeri katliamların bu coğrafyanın “kaderi” olacağı vurgulandı.

Deniz Erol, Medali Barutçu ve Serhat Devrim de, Muş’un Taşo Mezarlığı’ndaki mezarları maşında anıldı. Anmaya, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve aileler katıldı. Temelli, “Arkasındaki tüm ilişkiler aydınlanana, bu suça ortak olmuş herkes yargılanana ve devlet tüm ihmalleriyle hesap verene kadar takipçisi olacağız” dedi. Konuşmanın ardından mezarlara karanfiller ve oyuncak bırakıldı.

“DEVRİM ŞEHİTLERİ”

Yaşamını yitiren 33 Düş Yolcusu’ndan Süleyman Aksu, Hakkari Yüksekova Orman Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta anıldı. Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak, 33 Düş Yolcusu’nun “Rojava Devrimi’nin şehitleri” olduğunu belirterek, “Bu kirli politikaları yürütenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar” dedi.

Daha sonra konuşan anne Kudret Aksu ise, oğlunun Kobanili çocuklara umut olmaya gittiğini ve bu uğurda yaşamını yitirdiğini söyledi. Aksu ailesi, daha sonra mezarlığa bırakılan oyuncakları çocuklara dağıttı.

YOLUN YOLUMDUR

Murat Yurtgül ile Emrullah Akhamur da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Malakado Mezarlığı’nda anıldı.

Murat Yurtgül’ün annesi Şemsa Yurtgül, Murat’a şiir okuyarak, “Yolun yolumdur seni asla unutmayacağım” dedi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, patlamada katledilen Hugir Özkan’ın Cizre Asri Mezarlık’ta bulunan mezarı ziyaret edildi.

SURUÇ İÇİN ADALET

Katliamda yaşamını yitiren Duygu Tuna, İsmet Şeker ve Cemil Yıldız, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mezarlığı'nda anıldı. “Hiçbir düş yarım kalmayacak” pankartının taşındığı anmada, “Suruç için adalet herkes için adalet” ve “Suruç'un hesabı sorulacak” sloganları atıldı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, “Bu mücadeleyi yaşatmak ve onların bıraktığı mirası devralmak için buradayız. Adalet arayışımız Suruç'tan Gezi'ye, Gazi'den Kobanê'ye kadar sürecek. Hiçbir düş yarım kalmayacak” dedi. Yaşamını yitiren Polen Ünlü ve Hatice Ezgi Sadet, Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. “Hiçbir düş yarım kalmayacak” pankartının taşındığı anmada sık sık “Suruç'un hesabını sorulacak” sloganı atıldı. Vatan Budak ise Gaziosmanpaşa’da bulunan Kartal Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.