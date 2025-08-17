Düşlerimizdeki dünyayı hep birlikte kuracağız

HABER MERKEZİ

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs öncesi gözaltına alınan ve 104 gündür ev hapsinde bulunan sıra arkadaşları Arda Karademir için Kadıköy’de toplandı. Eylemde yer alan öğrenciler, Arda’nın ev hapsi sürecinin bitmesini talep etti.

Polisin ablukaya alması ve engellemelerine rağmen öğrenciler Karademir’in evinin önünde toplandı.

Yapılan açıklamada, Daha önce ne Türkiye’de ne de dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde on binlerce insanı cumhurbaşkanına hakaretten yargıladı AKP iktidarı.Sayısız insana ev hapsi tedbiri kondu. Ev hapsi, kâğıt üzerinde “tedbir” gibi gösteriliyor ama gerçekte bir tecrit ve işkence. Arda’ya dayatılan bu ceza, bize “susun, boyun eğin” demektir. Ama biz susmayacağız. Başkaldırmaya devam edeceğiz. Arda’yı da, tutsak ettiğiniz tüm arkadaşlarımızı da alacağız. Ev hapislerini, tutuklamaları ve baskı politikalarını parçalayacağız.” Denildi.

Arkadaşlarını balkonda karşılayan Karademir ise “sahte diploma almak veya satmak suç değil, insanlara mezar olacak çürük binalar yapmak suç değil, gerekli kontrolleri sağlamamak suç değil.

Fakat tüm bu olanlara itiraz etmek suç. Herkes bilsin ki düşlerimizdeki özgür dünya bu dayanışma ile gelecek. Baskılar ile ezilmeye çalışılan, düşünmesi, eleştirmesi yasaklanan gençlik o dünyayı getirecek” dedi.