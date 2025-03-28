Düşlerinde özgür dünya

Eskişehir BirGün

İmamoğlu’nun gözaltına alınması süreci öncesinde Eskişehir’de ekolojik yıkım ve Tüm Emeklilerin Sendikasının öncülüğünde gerçekleşen eylemler etkili geçti. Ama Eskişehir için sürpriz olan başta üniversiteliler olmak üzere gençler oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve ardından gözaltıyla başlayan süreç, ilk günden bu yana Eskişehir ayakta.

İlk gün Ulus anıtı çevresinde yapılan basın açıklaması ardından başlayan yürüyüş kısa süre içinde kitlesel eyleme dönüştü.

İkinci gün; Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde dersleri boykot eden öğrenciler kampüs içinde yürüyüş düzenlediler. Öğleden sonra tüm öğrenciler Anadolu Üniversitesinde toplanarak şehir merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Çevreden katılımlarla büyük bir gençlik yürüyüşü gerçekleşti. Polis engeli ve gözaltılara rağmen kalabalık dağılmadı.

Üçüncü gün sendikalar, demokratik örgütler ve siyasi oluşumların bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu “Darbeye karşı demokrasi” yürüyüşü planladı. Aynı gün CHP de Odunpazarı meydanında bir miting organize etti. Emek ve Demokrasi Platformunun eylemi, yürüyüş sonrasında CHP’nin mitingiyle birleşerek eylemin daha büyük bir kitlesel protesto haline dönüştürülmesi planlandı. Yürüyüşün başlangıç noktasında o kadar olmasa da çevreden katılımlarla inanılmaz bir kalabalık oluştu. Yaklaşık 20 binin üzerinde büyük bir kalabalık oluştu.

O günden sonra gençlik hemen her gün, gece geç saatlere kadar büyük kalabalık bir kitle olarak şehrin sokaklarında yürüdü. Bu esnada hemen her akşam polisle çatışmalar ve gözaltılar yaşandı. Polis özellikle siyasi örgütlerin üyesi olan yani politik gençleri ev baskınlarıyla toparlayarak gözaltına almaya başladı. Bundan sonraki günlerde gençlikte kontrol edilemez ve ne yapacağı belli olmayan apolitik bir durum oluştu.

Sürecin başından itibaren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak hemen her gün 10 bin kişiyi aşan katılımlı yürüyüşler organize edildi. Eskişehir'de yapılan eylemlerde onlarca kişi yaralandı. Polis gözaltına aldığı kişilerin bir bölümünü hiçbir işlem yapılmadan hastanelere bıraktı. Bu süre içinde 48 kişi gözaltına alındı. Bir haftayı geçmiş olmasına rağmen toplumsal tepki ve eylemlere katılım hala geniş kitleler halinde sürüyor.

Özetle; şehrin her kesiminden insan tek adam rejimine sokakta mücadeleye devam ediyor, ancak anılarda, dillerde ve sloganlarda tek bir isim öne çıkıyor, Ali İsmail Korkmaz! Eskişehir halkı sokakta bir yandan tek adam rejimine karşı mücadele ediyor, diğer yandan evladı, kardeşi, sıra arkadaşı Ali İsmail Korkmaz’a 12 yıl önce verdiği sözü tekrar ediyor.

DÜŞLERİNDEKİ ÖZGÜR DÜNYAYI KURACAĞIZ.