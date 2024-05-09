Düşlerinin peşindeyiz!

Haber Merkezi

Bundan tam 9 yıl önce İstanbul Kadıköy’de kadına yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin öldürüldüğü yerde anılacak. SOL Parti üyeleri bugün saat 19.00’da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya gelerek Grammeşin’in katledildiği sokağa yürüyüş gerçekleştirecek.

SOL Parti tarafından anma törenine yapılan çağrıda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bahadır’ı aramızdan alan karanlığa karşı 9. yılında yine onun düştüğü yerdeyiz. Unutmadık, affetmeyeceğiz. Düşlerinin peşindeyiz Baho!”

DAVADA NE OLMUŞTU?

Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava, İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde iki kez görülmüştü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Grammeşin’i katillerinden Erkan Çınar’a 25 yıl, diğer sanıklara da çeşitli cezalar verilmişti.

Ailesi, arkadaşları ve avukatları katillere verilen cezaları yeterli görmemişti. Avukatların verilen cezalara itirazı, üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti. İkinci kez görülen davada 5 katil ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet almıştı.