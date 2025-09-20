Düşmanlığının dozunu artırdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin her fırsatta ataması yapılmayan öğretmenleri hedef almaya devam ediyor. Daha önce kendisiyle konuşmak isteyen mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir’e “megaloman” diyen Tekin önceki gün ise ataması yapılmayan öğretmenler için “Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar” dedi.

Bakan Tekin’in açıklamalarına tepkiler sürerken Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Tekin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sendikası, verdiği dilekçede, aşağılama, nefret, ayrımcılık ve bu şekilde görevini kötüye kullanma suçlarının işlendiğini belirtti.

Yapılan suç duyurusunda, “Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeler kullanarak hakaret suçunu ve sistematik olarak öğretmenleri kamuoyu önünde hedef göstererek toplumun bir kesimini dahil olduğu meslek nedeniyle alenen aşağılama, nefret, ayrımcılık ve bu şekilde görevini kötüye kullanma suçlarını ve resen tespit edilecek suçları işleyen şüpheli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında gerekli araştırmaların yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz” denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Yüz binlerce eğitim emekçisi MEB’in sorumsuz politikaları nedeniyle Tekin’in sözünü ettiği merdiven altı ya da üstü kurumlarda sömürülüyor, kurum açabilenler yalnızca sermaye konusunda şanslı olan azınlıktır. Tekin’in söylemini açıkça ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ olarak görüyoruz ve on binlerce öğretmen bugün Yusuf Tekin’e tam da bu nedenle öfke duyuyor” ifadelerine yer verildi.

BAŞARISIZ OLAN SİZSİNİZ

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yusuf Tekin’in öğretmenleri hedef alan söylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu aktardı. Eğitim Sen’in açıklamasında, “Bugün yüz binlerce öğretmen adayının işsiz kalmasının nedeni, onların ‘başarısız’ olması değil, yıllardır yanlış uygulanan atama politikalarıdır. Eğitim fakültelerini gereğinden fazla kontenjanla doldurup, mezun olan gençleri atamayan bir sistemin yarattığı sorunları öğretmenlere yüklemek, sorumluluktan kaçmaktır. ‘Ataması yapılmayan öğretmenler’ yarattığınız sistemin asıl mağdurlarıdır. Bu sorununun baş sorumlusu ise yanlış eğitim politikalarını hayata geçiren siyasi iktidarın kendisidir” denildi.