Düşme hattı için kritik maçta kazanan yok

Süper Lig'de 15'inci haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla her iki takım da 13 puana yükseldi. Mücadelenin önemli anları:

31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.

İkinci yarıya ev sahibi Eyüpspor iyi başladı. 51'inci dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçen İstanbul temsilcisi, oyunda da üstünlüğü eline aldı. Hücum etmekte zorlanan Kayserispor, pozisyon üretmekte güçlük çekti.

70'inci dakikada Laszlo Benes'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla eşitliği yakalayan Kayseri kötü oyununa rağmen sahadan bir puanla ayrılmayı başardı: 1-1.