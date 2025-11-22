Düşme hattı: İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Eyüp 9, Karagümrük ise 8 puana yükseldi. Karşılaşmanın önemli anları:

14. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 32. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından ters kanada yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

48. dakikada Fatih Karagümrük yarı sahasında Atakan Çankaya'dan topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Grbic, gole izin vermedi. 52. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası civarında gelişine vuran Thiam'ın şutunda kaleci Grbic, parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

54. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, bir kez daha topu köşeden çıkardı.

60. dakikada Karagümrük kontratağında Fofana, rakip kaleye taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki Doh'a verdi. Oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Marcos Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 66. dakikada Eyüpspor golü buldu. Sol kanadın son çizgisinde Mujakic'in kale önüne ortasında, Emre Akbaba uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

88. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thiam, ceza sahası içinde açısını kaybettiği sırada pasını sağındaki Yalçın Kayan'a çıkardı. Bu oyuncunun sol ayakla gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, meşin yuvarlağı boş pozisyonda filelere gönderdi: 1-1.