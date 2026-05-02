Düşme hattında kritik randevu: Eyüpspor, Kayseri deplasmanında

Süper Lig’in 32. haftasında alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek bir karşılaşma oynanacak. İkas Eyüpspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 31 hafta geride kalırken Eyüpspor, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 28 puan topladı.

EYÜP ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Averajla 15. sırada yer alan eflatun-sarılı ekip, geçen hafta sahasında Gaziantep FK karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

İstanbul temsilcisi, doğrudan rakiplerinden biri olan Kayserispor karşısında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Ev sahibi Kayserispor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgiyle 26 puanda bulunuyor ve 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip bu karşılaşmada sahasında avantaj arayacak.

Eyüpspor’da kadro planlamasını etkileyen eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları süren Emre Akbaba ile Dorin Rotariu’nun yanı sıra Angel Torres’in de forma giymesi beklenmiyor.

SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Öte yandan Jankat Yılmaz, Jerome Onguene ve Charles-Andre Raux-Yao sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, Kayserispor karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı. Bu kez hem puan tablosundaki konum hem de haftaların azalması, mücadeleyi daha kritik hale getiriyor.