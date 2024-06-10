Düşmesin diye koluna girdiler

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’a ait iş yerinin açılış törenine katıldı. Bahçelinin kurdele keserken verdiği görüntülerde bir kişinin koluna girdiği görüldü.

Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanırken yüzündeki morluklar ve kolunun sarılı olması dikkat çekmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bahçeli’nin kurultaydan önce evinde bir kaza geçirdiğini belirterek şunları söylemişti: “Önce koluna sonra yüzüne darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı.’’