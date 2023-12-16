Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gösteri düzenlendi.

Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında bir araya gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve sembolik tabut taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin'e yönelik saldırıları durdurun" sloganları attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden kişiler de katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması istendi ve saldırılara duyarsız kalan Batılı devletler eleştirildi.

Bini aşkın gösterici daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.