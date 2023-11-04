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Düsseldorf'taki Filistin yürüyüşüne 17 binden fazla kişi katıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı.

Dünya
  • 04.11.2023 20:52
  • Giriş: 04.11.2023 20:52
  • Güncelleme: 04.11.2023 20:56
Kaynak: AA
Düsseldorf'taki Filistin yürüyüşüne 17 binden fazla kişi katıldı
AA

Yoğun yağmura rağmen Almanya'daki Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı yürüyüşün sonunda toplanan göstericiler miting düzenledi.

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