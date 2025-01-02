Düşük ayarlı altın üreten şebekeye ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır’da hem sahte hem de ayarı düşük altın üretip piyasaya süren 9 şüpheli, “Milyem” operasyonu ile gözaltına alındı.

Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, yurttaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

Ekipler, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürenleri tespit etti.

3 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ DÜŞÜK AYARLI ALTINA EL KONDU

Yurttaşı ve kuyumcu esnafı mağdur eden şüphelilerin hem sahte hem de düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeleri polisin çalışması sonucu belirlenerek baskın yapıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon TL olan düşük ayarlı altına el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.