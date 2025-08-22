Düşük seyir sürüyor: Altının gramı ne kadar oldu?

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı piyasa açılışında güne düşük seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4 bin 395 liradan satılıyor.

Aynı dakikalardan çeyrek altın 7 bin 239 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 824 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve Fed Başkanının sözlü yönlendirmesinde güvercinden uzak bir ton kullanabileceği öngörüleriyle dün yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 338 dolara indi.

Ons altın şu sıralarda da yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 331 dolardan satılıyor.