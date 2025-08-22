Düşük seyir sürüyor: Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin liraya geriledi.

Standart altın piyasada, en düşük 4 milyon 360 bin lira, en yüksek 4 milyon 413 bin 999,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 lira, işlem miktarı ise 1.181,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 339 milyon 697 bin 974,16 lira olarak gerçekleşti.