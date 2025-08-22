Giriş / Abone Ol
Düşük seyir sürüyor: Altının kilogram fiyatı geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 22.08.2025 17:04
  • Giriş: 22.08.2025 17:04
  • Güncelleme: 22.08.2025 17:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin liraya geriledi.

Standart altın piyasada, en düşük 4 milyon 360 bin lira, en yüksek 4 milyon 413 bin 999,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 lira, işlem miktarı ise 1.181,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 339 milyon 697 bin 974,16 lira olarak gerçekleşti.

