Düşük teknolojiye mahkûm sanayi
Sanayi ürünleri istatistikleri, sanayi üretiminin yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam üretim değerindeki payı, 2024’te yüzde 3,5 kaldı. Otomotiv ve beyaz eşya üretimi düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri bülteni, ekonomideki üretim dinamiklerine dair çarpıcı veriler sundu. Buna göre, 2024 yılında toplam sanayi üretiminin piyasa değeri 18,8 trilyon TL’ye yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 41’lik artış gösterdi. Ancak bu büyüme, yüksek teknoloji üretiminde sınırlı kalmaya devam etti. 2023’te yüzde 3,4 olan yüksek teknolojili ürünlerin toplam üretim değerindeki payı, 2024’te yalnızca yüzde 3,5’e çıkabildi. Yaklaşık beş yıldır yüzde 3,5 bandında olan bu pay, Türkiye sanayisinin hâlâ düşük ve orta teknolojiye dayalı üretim yapısını sürdürdüğüne işaret ediyor.
Hem yurtiçi talepteki daralma hem de ihracattaki yavaşlama ile ilişkili olarak motorlu taşıt üretimi ve dayanıklı tüketim malı üretiminde daralma kaydedildi. TÜİK verilerine göre motorlu kara taşıtı üretimi, 2023’te 1 milyon 203 bin adede ulaşmışken 2024’te bu sayı 1 milyon 169 bine geriledi. Ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi de yaklaşık yüzde 6 oranında düşerek 9,4 milyon adede indi.
GÜNEŞ PANELİNDE PATLAMA
6 Şubat depremlerinin ardından artan hazır beton üretimi 301,5 milyon tona çıkarak önceki yıla göre ciddi bir artış gösterdi.
İthal güneş panellerinin yatırım teşvikleri kapsamından çıkarılmasının ardından yerli hücre kullanılarak yapılanlar dışındaki panellerin teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceğinin hükme bağlanmasıyla yurtiçinde güneş paneli üretimde ciddi artış yaşandı. 2023’te 17,4 milyon adet olan güneş pili ve panel üretimi, 2024’te 34,8 milyonu aşarak rekor düzeyde arttı.
GIDA, METAL OTOMOTİV İLK ÜÇTE
Toplam sanayi satışlarının sektör bazlı dağılımında ilk sırayı yüzde 14,9 ile gıda ürünleri sanayi aldı. Ana metal sanayi yüzde 10,7 ve motorlu kara taşıtı üretimi yüzde 9,3 ile onu izledi. Tekstil ürünleri sanayi ise yüzde 6,1’lik payla dördüncü sırada yer aldı.
TEŞVİKLER NİTELİĞİN DÜZEYİNİ ARTIRMIYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, sanayi ürünlerinin yapısına ilişkin değerlendirmesinde, teşviklerin teknoloji düzeyine etkili olmadığını kaydetti. Yener, “Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının satış değerinin toplamı yüzde 68,4 bandına oturmuş görünüyor. Yüksek teknoloji ürünler ise aynı düzeyde (yüzde 3,5) kalmaya devam ediyor. Aziz Konukman hocamızın açıkladığı gibi toplam vergi tahakkuklarının yarısı işverenden alınmayıp vergi gideri olarak kayda geçiyor. Bu teşvik mekanizmasının sanayinin teknolojik seviyesinde bir değişikliğe sebep olmadığını bu verilerden söyleyebiliriz. Ortada halkın refahını gözeten, gelir dağılımını düzeltmeyi, işsizliği azaltmayı hedefleyen “geçerli” bir kalkınma planı ve buna uygun programlar olmadığından “sürdürülebilir” bir kalkınma ve büyüme de söz konusu olmuyor. Bu teşviklerin, iki yıl öncesine kadar ‘Hormonlu büyüme’ olarak adlandırılan büyümeye katkı sağladığı görünüyor. Teknoloji düzeyinin artmasında bir etkisi olmadığı net bir şekilde görünüyor.”