Düşük teknolojiye mahkûm sanayi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri bülteni, ekonomideki üretim dinamiklerine dair çarpıcı veriler sundu. Buna göre, 2024 yılında toplam sanayi üretiminin piyasa değeri 18,8 trilyon TL’ye yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 41’lik artış gösterdi. Ancak bu büyüme, yüksek teknoloji üretiminde sınırlı kalmaya devam etti. 2023’te yüzde 3,4 olan yüksek teknolojili ürünlerin toplam üretim değerindeki payı, 2024’te yalnızca yüzde 3,5’e çıkabildi. Yaklaşık beş yıldır yüzde 3,5 bandında olan bu pay, Türkiye sanayisinin hâlâ düşük ve orta teknolojiye dayalı üretim yapısını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Hem yurtiçi talepteki daralma hem de ihracattaki yavaşlama ile ilişkili olarak motorlu taşıt üretimi ve dayanıklı tüketim malı üretiminde daralma kaydedildi. TÜİK verilerine göre motorlu kara taşıtı üretimi, 2023’te 1 milyon 203 bin adede ulaşmışken 2024’te bu sayı 1 milyon 169 bine geriledi. Ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi de yaklaşık yüzde 6 oranında düşerek 9,4 milyon adede indi.

GÜNEŞ PANELİNDE PATLAMA

6 Şubat depremlerinin ardından artan hazır beton üretimi 301,5 milyon tona çıkarak önceki yıla göre ciddi bir artış gösterdi.

İthal güneş panellerinin yatırım teşvikleri kapsamından çıkarılmasının ardından yerli hücre kullanılarak yapılanlar dışındaki panellerin teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceğinin hükme bağlanmasıyla yurtiçinde güneş paneli üretimde ciddi artış yaşandı. 2023’te 17,4 milyon adet olan güneş pili ve panel üretimi, 2024’te 34,8 milyonu aşarak rekor düzeyde arttı.

GIDA, METAL OTOMOTİV İLK ÜÇTE

Toplam sanayi satışlarının sektör bazlı dağılımında ilk sırayı yüzde 14,9 ile gıda ürünleri sanayi aldı. Ana metal sanayi yüzde 10,7 ve motorlu kara taşıtı üretimi yüzde 9,3 ile onu izledi. Tekstil ürünleri sanayi ise yüzde 6,1’lik payla dördüncü sırada yer aldı.