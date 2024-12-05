Düşük yapıp cenini gömen kadın gözaltına alındı

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.

İki aylık hamile olduğu öğrenilen 31 yaşındaki A.S'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bahçede yapılan çalışmada bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.