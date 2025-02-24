Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 30’uncu kez sahipleriyle buluştu

Ada Sude ATAK

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 1995’ten bugüne her yıl verdiği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, 2024 yılı için sahiplerini de buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 30’uncusunu düzenlediği Düşünce ve İfade Özgürlüğü 2024 Ödülleri, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan törenle sahipleriyle buluştu. 3 alanda ödül verilen törende yayınevi kategorisindeki ödül İsmail Beşikci Vakfı Yayınları’na, yazar kategorisindeki ödül Ahmet Ümit’e, özel ödül ise Açık Radyo’ya verildi.

Törende Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Gvantsa Jovaba’nın video mesajı yayınlandı. Jovaba, uygulanan sansüre ve artan baskılara ilişkin ‘’Ben yayıncıların pasif izleyiciler olabileceğine inanmıyorum. Bizim doğal görevimiz, harekete geçmek’’ ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖZGÜR GÜNLER İÇİN”

Törende konuşma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise ödülle ilgili şunları söyledi: ‘’Bütün dünyada düşünce ve ifadeyi yayma özgürlüğünün temeli İnsan Hakları Evrensel Bildirge’sinin 19’uncu maddesine dayanıyor. 1995 yılından beri bu ödülleri veriyoruz, buradaki meselemiz bu alanda yayınladığı kitaplardan dolayı yargılanan yayıncı ve yazar arkadaşlarımızla bir dayanışma içerisinde olmak. Bunun için bu ödülleri önemsiyoruz ve ödülleri vermeye devam ediyoruz. Umarız başka zamanda tekrar bu ödülleri vermek zorunda kalmayız ama bugün yaşadığımız bu dünyadaki ve kendi ülkemizdeki gelişmeler, bizim bu dileğimizi yakın zamanda hayata geçirecek gibi görünmüyor.’’

Ahmet Ümit ise yazar kategorisindeki ödülünü Kenan Kocatürk’ün elinden aldı. Konuşmasını yapan Ümit ödülünü ülkede ve dünyada düşüncelerinden ötürü tutuklanan, gözaltına alınan ve baskı gören bütün yazar ve gazeteci dostlarına adadı.

Yayınevi kategorisindeki ödülü İsmail Beşikci Vakfı Yayınları adına alan İsmail Beşikçi, yaptığı konuşmada Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletme mücadelesini ısrarla sürdürmek ve bunun kalıcı hâle getirmek için mücadeleye devam etmek gerektiğinin altını çizdi.

Özel ödül ise yoğun baskılara ve sansüre maruz bırakılarak kapatılan ve ardından isim değişikliğiyle tekrar yayın hayatına kavuşan Açık Radyo’ya verildi. Ödülü, Açık Radyo kurucusu Ömer Madra, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’in elinden aldı.

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU PAYLAŞILDI

Her yıl verdiği ödüllerin yanı sıra bir rapor da yayınlayan Türkiye Yayıncılar Birliği, 2024 yılının Yayınlama Özgürlüğü Raporu’nu da törende açıkladı. Raporda 2024 yılı boyunca kapatılan sosyal medya mecralarından yasaklanan kitaplara kadar birçok veri bulunurken, gazetemiz muhabiri İsmail Arı’nın, yazdığı ‘’Menzil’in Kasası’’ isimli kitap sebebiyle yaşadığı baskılar ve uğradığı tehditler de yer aldı.