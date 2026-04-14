Düşüş sonrası altın yeniden yükselişte

Altın fiyatları, yaklaşık bir haftanın en düşük düzeyini görmesinin ardından toparlanarak bugün yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Ons altındaki artışın etkisiyle gram altında da yukarı yönlü bir seyir izlendi. Gram altın, yüzde 0,7 değer kazanarak 6 bin 862 lira seviyesine çıktı.

Spot altın ise yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 774 dolara ulaştı.

Petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD ile İran arasında olası barış görüşmelerine ilişkin iyimser hava, enflasyon kaygılarını azaltarak altına destek sağladı.

Öte yandan yüksek petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekerken, enflasyondaki yükseliş de genellikle altına olan talebi artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.