Düşüş sürüyor: Borsa İstanbul'da 'mutlak butlan' etkisi

Borsa İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkmasının ardından BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

EN ÇOK GERİLEYEN VE KAZANDIRAN

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 5,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultay davasında mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. 47 sonra CHP'yi seçimde birinci parti olmaya taşıyan mevcut Özgür Özel yönetimi ise tedbiren görevden uzaklaştırılacak.

BORSADA DEVRE KESİCİNİN ÇALIŞTI

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.