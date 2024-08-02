Düşüş sürüyor: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 57.51 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 57.94 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

Yüzde 60'ın altına düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün de geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Ağustos'da 57.94 iken bugünkü verilere göre yüzde 57.51 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 71.03 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 25.99 ile Alibey Barajı oldu.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 359,74 kilogram olaral ölçüldü.

İSKİ'nin verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Ömerli Barajı yüzde 62.27

• Darlık Barajı yüzde 60.01

• Elmalı Barajı yüzde 62.98

• Terkos Barajı yüzde 71.03

• Alibey Barajı yüzde 25.99

• Büyükçekmece Barajı 54.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 53.38

• Istrancalar Barajı yüzde 36.92

• Kazandere Barajı yüzde 27.47

• Pabuçdere Barajı yüzde 38.73