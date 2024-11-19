Düşüş sürüyor: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Kasım'da 31.48 iken bugünkü verilere göre yüzde 27.92 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.05 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.17 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.51

• Büyükçekmece Barajı yüzde 29.93

• Darlık Barajı yüzde 29.78

• Elmalı Barajı yüzde 50.05

• Istrancalar Barajı yüzde 42.18

• Kazandere Barajı yüzde 8.51

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.17

• Sazlıdere Barajı yüzde 39.01

• Terkos Barajı yüzde 35.9

• Ömerli Barajı yüzde 24.79