Düşüş sürüyor: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 55.99 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 56.34 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da geçtiğimiz kış mevsiminde yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

Yüzde 60'ın altına düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün de geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Ağustos'ta 56.34 iken bugünkü verilere göre yüzde 55.99 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 69.69 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 24.03 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Ömerli Barajı yüzde 60.17

• Darlık Barajı yüzde 58.96

• Elmalı Barajı yüzde 62.04

• Terkos Barajı yüzde 69.79

• Alibey Barajı yüzde 24.03

• Büyükçekmece Barajı 53.21

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.67

• Istrancalar Barajı yüzde 32.07

• Kazandere Barajı yüzde 25.47

• Pabuçdere Barajı yüzde 36.88